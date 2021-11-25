Депутаты Закарпатского облсовета избрали нового председателя. До этого заседание трижды переносили из-за «минирования»

Депутаты Закарпатского областного совета на сессии в четверг, 25 ноября, избрали главой облсовета представителя партии «Рідне Закарпаття» Владимира Чубирко. Это решение поддержали 37 депутатов.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Перед началом тайного голосования депутат Александр Ледида заявил, что фракция «За будущее» не будет участвовать в голосовании за нового председателя облсовета. Аналогичное заявление от имени фракции «Слуга народа» сделал Эдгар Токарь. Впрочем, голоса набрались.

В своей речи новоизбранный глава облсовета Владимир Чубирко отметил, что обещает «честно и добросовестно выполнять свои обязанности».