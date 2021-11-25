Європейський регулятор дозволив вакцинувати від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосовувати вакцину Pfizer для щеплення від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років.
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Рекомендована доза для інʼєкцій є нижчою, ніж для більш дорослих категорій. Дослідження, проведені за участі 2 000 дітей показали, що ефективність вакцини становить 90,7%.
Найпоширеніші побічні ефекти від щеплення у дітей цієї вікової категорії — біль у місці інʼєкції, втомлюваність, головний біль, почервоніння та припухлість у місці інʼєкції, мʼязовий біль, озноб.
- 30 жовтня у США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років. Їм будуть вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини Pfizer з інтервалом у три тижні. Крім цього, у США вже вакцинують дітей від 12 років. За даними досліджень, вакцина Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
- У компанії Pfizer назвали ефективність своєї вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років. Там запевняють, що вона становить 100%.