Европейский регулятор разрешил вакцинировать от коронавируса детей 5—11 лет препаратом Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Рекомендуемая доза для инъекций ниже, чем для более взрослых возрастных категорий. Исследования, проведенные при участии 2 000 детей, показали, что эффективность вакцины составляет 90,7%.
Наиболее распространенные побочные эффекты от прививки у детей этой возрастной категории — боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль, озноб.
- 30 октября в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Им будут вводить меньшие дозы (10 микрограмм против 30 микрограмм для взрослых) вакцины Pfizer с интервалом в три недели. Кроме того, в США уже вакцинируют и детей от 12 лет. По данным исследований, вакцина Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.
- В компании Pfizer назвали эффективность своей вакцины от коронавируса для детей 12—15 лет. Там уверяют, что она составляет 100%.