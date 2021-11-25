Европейский регулятор разрешил вакцинировать от коронавируса детей 5—11 лет препаратом Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Рекомендуемая доза для инъекций ниже, чем для более взрослых возрастных категорий. Исследования, проведенные при участии 2 000 детей, показали, что эффективность вакцины составляет 90,7%.