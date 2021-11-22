В Pfizer заявили о 100% эффективности своей вакцины от коронавируса для детей 12—15 лет

В компании Pfizer назвали эффективность своей вакцины от коронавируса для детей 12—15 лет. Там уверяют, что она составляет 100%.

Об этом пишет Reuters.

Там отметили, что соответствующие данные подтвердило исследование с участием 2 228 детей. В группе плацебо 30 детей заболели коронавирусом, тогда как в группе, получившей вакцину, таковых не было вообще. Это позволяет утверждать о 100% эффективности препарата.

На основе данных компания планирует подавать заявку на полноценную сертификацию вакцины регуляторам по всему миру.

«Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет», — говорится в сообщении.