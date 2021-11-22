В Pfizer заявили о 100% эффективности своей вакцины от коронавируса для детей 12—15 лет

В компании Pfizer назвали эффективность своей вакцины от коронавируса для детей 12—15 лет. Там уверяют, что она составляет 100%.
Об этом пишет Reuters.
Там отметили, что соответствующие данные подтвердило исследование с участием 2 228 детей. В группе плацебо 30 детей заболели коронавирусом, тогда как в группе, получившей вакцину, таковых не было вообще. Это позволяет утверждать о 100% эффективности препарата.
На основе данных компания планирует подавать заявку на полноценную сертификацию вакцины регуляторам по всему миру.
«Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет», — говорится в сообщении.
- Напомним, что 30 октября в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Им будут вводить меньшие дозы (10 микрограмм вместо 30 микрограмм для взрослых) вакцины Pfizer с интервалом в три недели. Кроме того, в США уже вакцинируют и детей от 12 лет. По данным исследований, вакцина Pfizer защищает от госпитализации детей 12-17 лет на 93%.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них есть все плановые прививки (иначе нужно сначала сделать их, и только потом от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дії» детский ковид-сертификат.