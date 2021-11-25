Apple почала попереджувати активістів і правозахисників про стеження з боку держави

Компанія Apple попередила правозахисників із різних країн, що «зловмисники, які спонсоруються державою», можуть стежити за ними. 24 листопада Apple надіслала повідомлення щонайменше 20 активістам у всьому світі з попередженням, що за ними стежать.

Про це повідомляє Reuters.

Політологи, дослідники та відомі діячі, які виступають проти дій уряду Таїланду, отримали повідомлення з текстом: «Ваш пристрій може бути зламаний спонсорованим державою зловмисником, він може отримати віддалений доступ до ваших конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону».

Такі ж повідомлення отримали політичні активісти з Гани, Уганди та близько десяти журналістів із Сальвадору.

Також технічна підтримка компанії Apple попередила шістьох активістів Oyan, Qazaqstan! про можливий злам їхніх телефонів хакерами, повʼязаними з державними структурами.