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Reuters: Facebook посилить захист журналістів та активістів від цькування в інтернеті

Автор:
Софія Телішевська
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Соціальна мережа Facebook вирішила посилити захист журналістів та активістів від цькування в інтернеті.

Як розповіла агентству Reuters глава Служби безпеки Facebook Антігона Девіс, компанія тепер вважатиме активістів і журналістів «недобровільними громадськими діячами». Таким чином соцмережа планує посилити захист цих груп від переслідування і залякування, які ті зазнають у соціальних медіа.

Загалом Facebook посилено працює над тим, аби уберегти журналістів і правозахисників від переслідування, оскільки вони перебувають у полі зору громадськості через свою роботу, а не заради популярності.

Також Девіс заявила, що Facebook працюватиме над тим, щоб попередити спроби переслідування людей в реальному житті, якщо організація цього обговорюється в межах платформи Facebook.

  • Twitter розробляє інструменти, які дозволяють користувачам видаляти згадки про себе із соціальної мережі, щоб уникнути цькування користувачів. Попередньо відомо, що користувачі зможуть блокувати згадки про себе в мережі та контролювати, хто саме може тегати їх. Це дещо нагадуватиме функцію скасування позначки свого акаунту в чужих дописах у Facebook.