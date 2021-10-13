Reuters: Facebook усилит защиту журналистов и активистов от травли в интернете

Социальная сеть Facebook решила усилить защиту журналистов и активистов от травли в интернете.

Как рассказала агентству Reuters глава Службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, компания теперь считать активистов и журналистов «недобровольными общественными деятелями». Таким образом соцсеть планирует усилить защиту этих групп от преследования и запугивания, которые те испытывают в социальных медиа.

В общем Facebook работает над тем, чтобы уберечь журналистов и правозащитников от преследования, поскольку они находятся в поле зрения общественности из-за своей работы, а не ради популярности.