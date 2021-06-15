Булінг у соцмережах. Twitter дозволить користувачам видаляти згадки про себе

Twitter розробляє інструменти, які дозволяють користувачам видаляти згадки про себе із соціальної мережі, щоб уникнути цькування користувачів.

Про це розповів дизайнер продукту Twitter Домінік Камоцці, пише Engadget.

Попередньо відомо, що користувачі зможуть блокувати згадки про себе в мережі та контролювати, хто саме може тегати їх. Це дещо нагадуватиме функцію скасування позначки свого акаунту в чужих дописах у Facebook.

Також у Twitter зʼявиться функція блокування згадки від конкретних користувачів без необхідності відправляти їх у чорний список.

Людина зможе вибрати в налаштуваннях, хто може залишати посилання на її профіль, або ж навіть заборонити позначати себе в дописах, якщо конфлікт несподівано загострюється.

Дата впровадження цього функціоналу ще не відома.