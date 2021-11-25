Apple начала предупреждать активистов и правозащитников о слежке со стороны государства

Компания Apple предупредила правозащитников из разных стран, что «спонсируемые государством злоумышленники» могут следить за ними. 24 ноября Apple разослала сообщение минимум 20 активистам во всем мире с предупреждением, что за ними следят.

Об этом сообщает Reuters.

Политологи, исследователи и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда, получили сообщение с текстом: «Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, который может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону».

Такие же сообщения получили политические активисты из Ганы, Уганды и около десяти журналистов из Сальвадора.

Также техническая поддержка компании Apple предупредила шестерых активистов Oyan, Qazaqstan! о возможном взломе их телефонов хакерами, связанными с государственными структурами.