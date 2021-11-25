SMM-ник видання «Букви» повідомив про погрози з боку власника Терентьєва і опублікував історії про заробіток видання

Колишній працівник редакції «Букв» і голова SMM-відділу Владислав Волков, який і зробив допис на сторінці видання про те, що більшість команди вирішили залишити проєкт, повідомив «Бабелю» про погрози.

За його словами, після його посту у соцмережах про звільнення частини редакції через тиск, власник видання Петро Терентьєв йому погрожував. Волков у відповідь заявив, що опублікує скріншоти із внутрішнім листуванням редакції, однак погрози, за його словами, тільки посилились. Врешті увечері 24 листопада Волков зробив у Facebook пост про те, «чим насправді заробляють на хліб власники видання [Катерина Рошук та Петро Терентьєв] та як влаштована робота в редакції». Він назвав це історіями із життя редакції. Якщо коротко:

У «Букв» є сітка ботів і фан-сторінок із антипрезидентською риторикою. Замовлення на накрутку лайків та коментарів були як від маловідомих людей, так і треба було дискредитувати Володимира Зеленського. «Букви» були причетні до інформаційного переслідування депутата Вʼячеслава Соболєва (у грудні 2019 року стався замах на вбивство Соболєва, однак тоді від кулі снайпера загинув його трирічний син). Редакція видання робила пости у Telegram-каналі бізнесмена Павла Фукса, а SMM-никам ставили завдання накручувати перегляди та підписників. «Букви» два місяці вели передвиборчу програму у соціальних мережах нардепа Іллі Киви — влітку 2016 року проходили довибори до Верховної Ради по 183 виборчому округу (Херсон), одним із кандидатів був Ілля Кива. У період парламентської кампанії 2019 року працівники видання писали на стінах та асфальті «[Олександр] Дубінський — не г_й» (він змагався за округ з Ігорем Кононенком, соратником Петра Порошенка). Власники видання Рошук та Терентьєв зустрічались із Кононенком, а SMM-ник Волков декілька разів отримував зарплати на всю команду зі спортклубу «5 елемент» (належить Порошенку). В грудні 2017 року Петро Терентьєв на замовлення Ігоря Кононенка доручив колишньому співробітнику «Букв» організувати розклейку запрошення з пропозицією відвідати Міхеіла Саакашвілі на лобове скло київських машин. Нове видання «Великий Київ» — це фактично «Букви». Журналісти роблять цей проєкт під заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, а фінансується нове видання місцевим осередком партії Порошенка «Європейська солідарність». Власник Петро Терентьєв був інформатором працівників прокуратури під час розслідування так званого Tinder-скандалу. Видання змінювало політичний вектор (наприклад, проти геїв, а потім проти гомофобії), аби залучити гранти західних фондів та посольств.

Як докази Волков опублікував скриншоти із листуванням. За його словами, Терентєв видалив акаунт Telegram та «мігрував» в Slack — його акаунт підписаний як Deleted.

Крім цього, увечері 24 листопада видання «Букви» заявило про тиск з боку влади — через відео політтехнолога Володимира Петрова, у якому він заявляє, що проєкт «Букви» буде закритий. Видання розцінило це відео як спробу рейдерського захоплення владою Володимира Зеленського. Пояснення видання чому: бо у Петрова є телеканал «Закон ТБ», його головредом став Сергій Іванов, якого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відносив до «пулу блогерів Офісу президента».