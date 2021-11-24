Угорщина більше не буде закуповувати вакцини з Росії та Китаю

В Угорщині вирішили відмовитися від подальшої закупівлі вакцин із Росії та Китаю. Там зазначили, що наразі в країні вистачає препаратів для всіх охочих.

Про це пише Euractiv.

Угорщина ухвалила рішення не брати участь у подальших раундах закупівлі вакцин у Європейському Союзі.

«Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС», — зазначив керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш.

За його словами, в країні наразі є 10 мільйонів доз вакцин, яких вистачить навіть для третьої дози усім охочим.

Водночас міністр закордонних справ Петер Сійярто повідомив, що наступне замовлення у Росії та Китаю на закупівлю 5 мільйонів доз вакцин буде відкликано.

«Зараз ми не ведемо переговорів ні зі «Супутником», ні з Sinopharm про нові поставки до Угорщини. Наступна партія вакцин напевно не включатиме вакцини зі Сходу. Постачальники «Супутник» та Sinopharm виконали раніше підписані нами контракти», — сказав Сійярто.