Венгрия больше не будет закупать вакцины из России и Китая

В Венгрии решили отказаться от дальнейшей закупки вакцин из России и Китая. Там отметили, что в настоящее время в стране хватает препаратов для всех желающих.

Об этом пишет Euractiv.

Венгрия приняла решение не участвовать в дальнейших раундах закупки вакцин в Европейском Союзе.

«Правительство приняло мудрое и ответственное решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС», – отметил руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, в стране сейчас есть 10 миллионов доз вакцин, которых хватит даже для третьей дозы всем желающим.

В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что следующий заказ у России и Китая на закупку 5 миллионов доз вакцин будет отозван.

«Сейчас мы не ведем переговоров ни со «Спутником», ни с Sinopharm о новых поставках в Венгрию. Следующая партия вакцин, наверное, не будет включать вакцины с Востока. Поставщики «Спутник» и Sinopharm выполнили ранее подписанные нами контракты», – сказал Сийярто.