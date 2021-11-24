У Парижі за рекордні €11,6 мільйона продали рукопис Ейнштейна, у якому він розробляв теорію відносності

На аукціоні Christie's у Парижі за €11,6 мільйона продали манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності. Таких рукописів у світі збереглося лише два.

Про це повідомляє Reuters.

Лот став найдорожчим науковим рукописом, який будь-коли йшов з молотка у Франції. Імʼя покупця не повідомляють.

54-сторінковий манускрипт містить записи ранньої версії рівнянь гравітаційного поля, що стали основою Загальної теорії відносності. Обчислення в документі, зокрема, присвячені поясненням аномалії орбіти Меркурія.