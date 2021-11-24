В Париже за рекордные €11,6 миллиона продали рукопись Эйнштейна, в которой он разрабатывал теорию относительности

На аукционе Christie's в Париже за €11,6 миллиона продали манускрипт, в котором Альберт Эйнштейн разрабатывал свою теорию относительности. Таких рукописей в мире сохранилось всего две.

Об этом сообщает Reuters.

Лот стал самой дорогой научной рукописью, когда-либо уходившей с молотка во Франции. Имя покупателя не сообщают.

54-страничный манускрипт содержит записи ранней версии уравнений гравитационного поля, которые и стали основой Общей теории относительности. Вычисления в документе, среди прочего, посвящены объяснению аномалии орбиты Меркурия.