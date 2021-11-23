На аукцион выставили 54-страничные заметки Эйнштейна по теории относительности. За них ожидают получить €3 млн

«Это, несомненно, самая ценная рукопись Эйнштейна, которая когда-то выставлялась на аукционе. Научные документы Эйнштейна до 1919 года в целом крайне редки», — сказали в Christieʼs и ожидают получить за рукопись от €2 до 3 миллионов.

Naked Science объясняет, что 54-страничный манускрипт содержит записи ранней версии уравнений гравитационного поля, которые и стали основой Общей теории относительности. Вычисления в документе среди прочего посвящены объяснению аномалии орбиты Меркурия. Напомним, эта физическая проблема выявилась в 1859 году и стала первым известным случаем движения небесного тела, не подчинявшегося законам ньютоновской механики.

Документ был написан в 1913 и 1914 годах в швейцарском городе Цюрихе Эйнштейном и его коллегой и доверенным лицом Мишель Бессо (швейцарский инженер). Christieʼs сказал, что рукопись была сохранена для потомков благодаря Бессо, вообще факт сохранения документа называют «почти чудом», поскольку Эйнштейн вряд ли удержался бы за то, что он считал простым рабочим документом.

Эйнштейн умер в 1955 году в возрасте 76 лет, и его считали одним из величайших физиков-теоретиков всех времен. Его теории относительности совершили революцию в физике, представив новые способы взглянуть на движение объектов в пространстве и времени. В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике.