На аукціон виставили 54-сторінкові нотатки Ейнштейна щодо теорії відносності. За них очікують отримати €3 млн

«Це, без сумніву, найцінніший рукопис Ейнштейна, який колись виставлявся на аукціоні. Наукові документи Ейнштейна до 1919 року в цілому вкрай рідкісні», — сказали у Christieʼs і очікують отримати за рукопис від €2 до 3 мільйонів.

Naked Science пояснює, що 54-сторінковий манускрипт містить записи ранньої версії рівнянь гравітаційного поля, що стали основою Загальної теорії відносності. Обчислення у документі серед іншого присвячені пояснення аномалії орбіти Меркурія.

Документ був написаний від руки у 1913 та 1914 роках у швейцарському місті Цюріху Ейнштейном та його колегою та довіреною особою Мішель Бессо (швейцарський інженер). Christieʼs сказав, що рукопис був збережений для нащадків завдяки Бессо, взагалі факт збереження документу називають «майже дивом», оскільки Ейнштейн навряд чи втримався б за те, що він вважав за простий робочий документ.

Ейнштейн помер у 1955 році у віці 76 років, і його вважали одним із найбільших фізиків-теоретиків усіх часів. Його теорії відносності зробили революцію у фізиці, представивши нові способи поглянути на рух обʼєктів у просторі та часі. У 1921 році Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики.