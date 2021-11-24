У Білорусі визнали екстремістським видання «Наша Ніва»

У Білорусі визнали «екстремістськими» Telegram-канал і соціальні мережі найстарішого видання країни «Наша Ніва».
Про це пише «Радіо Свобода».
Ухвала передбачає до семи років позбавлення волі для будь-кого, хто опублікує чи перепостить матеріали «Нашої Ніви». Білоруська влада заблокувала інтернет-газету в липні та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва залишаються під вартою.
Напередодні стало відомо, що МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства за екстремістські злочини та встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на екстремістські інтернет-ресурси. Начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин заявив, що «необхідно встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, і застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їхнього майна».
- У серпні в Білорусі силовики припинили роботу незалежного видання «БелаПАН».
- Раніше Мінський суд визнав екстремістськими найбільший новинний портал країни ТUТ.by, проєкт Zerkalo.io, їхні акаунти в соціальних мережах і месенджерах, а також додатки для мобільних телефонів.