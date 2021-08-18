У Білорусі заблокували роботу незалежного видання «БелаПАН»

У Білорусі силовики припинили роботу незалежного видання «БелаПАН».

Про це повідомляє Tut.by.

Правоохоронці провели обшуки у журналіста видання Захара Щербакова, після чого його повезли в офіс телекомунікаційної компанії «Белтелеком» в Мінську. Там розташований хостинг-майданчик, де у присутності журналіста силовики вилучили сервер «БелаПАН». Після цього Щербакова допитали в управлінні Слідчого комітету і відпустили. Сайт видання станом на вечір середи не працює.

Раніше Мінський суд визнав екстремістськими найбільший новинний портал країни ТUТ.by, проєкт Zerkalo.io, їхні акаунти в соціальних мережах і месенджерах, а також додатки для мобільних телефонів.