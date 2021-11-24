В Беларуси признали экстремистским издание «Наша Ніва»

В Беларуси признали «экстремистскими» Telegram-канал и социальные сети старейшего издания страны «Наша Ніва».

Об этом пишет «Радио Свобода».

Решение также предусматривает до семи лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы издания «Наша Ніва». Беларусские власти заблокировали интернет-газету в июле и арестовали ее главного редактора Ягора Марциновича и журналиста Андрея Скурко. Оба находятся под стражей.

Накануне стало известно, что МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления и установить административную ответственность за подписку на «экстремистские» интернет-ресурсы. Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин заявил, что «необходимо установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, как дополнительное наказание общую конфискацию их имущества».