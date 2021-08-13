В Беларуси признали экстремистскими новостные порталы TUT.by и Zerkalo.io

Минский суд признал экстремистскими крупнейший новостной портал страны ТUТ.by, проект Zerkalo.io, их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также приложения для мобильных телефонов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь беларусского МВД Ольга Чемоданова, ссылаясь на решение суда Центрального района Минска от 13 августа.

«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной розни или вражды, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», — заявила Чемоданова.