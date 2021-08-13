В Беларуси признали экстремистскими новостные порталы TUT.by и Zerkalo.io

Минский суд признал экстремистскими крупнейший новостной портал страны ТUТ.by, проект Zerkalo.io, их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также приложения для мобильных телефонов.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь беларусского МВД Ольга Чемоданова, ссылаясь на решение суда Центрального района Минска от 13 августа.
«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной розни или вражды, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», — заявила Чемоданова.
Теперь за репост информации с этих интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Редакция Zerkalo.io, которая работает за границей Беларуси, сообщила, что планирует обжаловать решение.
- В Беларуси 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания Tut.by. Сайт издания заблокировали, а более 10 сотрудников задержали. В сентябре прошлого года Министерство информации Беларуси лишило издание статуса средства массовой информации. Бывшая команда Tut.by запустила новое медиа — Zerkalo.io.
- 8 июля обыски провели у сотрудников беларусского издания «Наша Нива», его сайт был заблокирован.
- В августе Верховный суд Беларуси ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, которым руководила нобелевская лауреат, писательница Светлана Алексиевич.
- «Репортеры без границ» обновили список врагов свободы прессы. Среди 37 лидеров стран или высокопоставленных чиновников есть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его коллега из Кремля Владимир Путин.