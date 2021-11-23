У Сербії пролунали вибухи на фабриці ракетного палива. ЗМІ повідомляють про загиблих

У Сербії під Белградом на фабриці EDePro, яка виробляє паливо для протиградних ракет, пролунали вибухи.

Про це повідомляють користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ.

Як зазначають видання Novosti та Republika, загинули щонайменше 2 людини, приблизно 15 працівників постраждали, декілька людей вважаються зниклими без вісти.

За словами місцевих мешканців, удень 23 листопада, сталися три потужні вибухи. Над фабрикою в небо здіймається густий дим.

Видання Monda опублікувало фото пошкоджених будинків, які розташовані біля фабрики.

Нині правоохоронці оточили територію фабрики і закликають людей не підходити близько через можливі нові вибухи.