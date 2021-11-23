На Донбасі поранено ще одного військового через обстріл бойовиків

На Донбасі в зоні бойових дій минулої доби (22 листопада) поранення отримав ще один український військовий. Цього разу поранення тяжкі. У першого пораненого стан задовільний.

Про це повідомляє штаб ООС.

Усього минулої доби було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню із трьома випадками застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики вели обстріл із великокаліберних кулеметів та мінометів, а також із гранатометів різних систем, у напрямку Попасної, у бік Причепилівки, в районі Лебединського, біля Камʼянки та поблизу Павлополя.

Станом на ранок 23 листопада порушень не зафіксовано.