На Донбассе ранен еще один военный из-за обстрелов боевиков

На Донбассе в зоне боевых действий за прошедшие сутки (22 ноября) ранения получил еще один украинский военный. На этот раз ранения тяжелые. У первого раненого состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает штаб ООС.
Всего за прошлые сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с тремя случаями применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и минометов, а также из гранатометов различных систем в направлении Попасной, в сторону Причепиловки, в районе Лебединского, возле Каменки и вблизи Павлополя.
За утро 23 ноября нарушений не зафиксировано.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ 16 ноября обнародовала отчет, в котором сообщила о вооружении боевиков, размещенном за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. В частности, беспилотники миссии зафиксировали 30 танков и одну гаубицу боевиков.
- 19 ноября боевики обстреляли села в Луганской области, повредив жилые дома.