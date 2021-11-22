Комітет Верховної Ради рекомендував підтримав законопроєкти про посилення відповідальності за порушення ПДР

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав чотири законопроєкти про посилення відповідальності водіїв за перевищення швидкості і рекомендував Верховній Раді включити їх до порядку денного.

Відповідне рішення комітет ухвалив під час засідання 22 листопада. «За» проголосували 17 членів комітету.

Зазначимо, йдеться про проєкти законів №№ 6240, 6240-1, 6240-2, 6278, якими пропонується посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху (ПДР):

якщо це спричинило смерть людини, — від 5 до 8 років в’язниці (зараз від 3 до 8 років);

якщо загинули декілька людей — від 8 до 12 років (зараз від 5 до 10 років позбавлення волі) та заборони керувати авто довічно;

якщо водій-порушник перебував за кермом під впливом ліків, наркотиків чи алкоголю і загинула людина — від 8 до 12 років в’язниці (зараз від 5 до 10 років);

якщо водій був у стані сп’яніння і через нього загинули декілька людей — від 12 до 15 років в’язниці (зараз від 7 до 12 років) із позбавленням права керувати авто довічно.

Також пропонується додати покарання за перевищення обмежень швидкості руху в містах і селах, якщо в результаті ДТП людина отримала тілесне ушкодження середньої (обмеження або позбавлення волі до 5 років із позбавленням права керування авто до 3 років) чи важкої тяжкості або загинула (від 8 до 12 років в’язниці з позбавленням права керувати авто від 5 до 7 років).