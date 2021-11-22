Комитет Верховной Рады рекомендовал поддержать законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение ПДД

Также предлагается добавить наказание за превышение ограничений скорости движения в городах и селах, если в результате ДТП человек получил телесное повреждение средней (ограничение или лишение свободы до 5 лет с лишением права вождения до 3 лет) или тяжелой тяжести либо погиб (от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем от 5 до 7 лет).

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал четыре законопроекта об усилении ответственности водителей за превышение скорости и рекомендовал Верховной Раде включить их в повестку дня.

Если же водитель, превысивший скорость в пределах населенного пункта, находился за рулем в нетрезвом состоянии и пострадал человек, то предлагается лишать нарушителя свободы до 7 лет и на такой же срок забирать водительские права.

Если повреждения пострадавшего тяжкие или человек погиб, то предусмотрено наказание в размере от 8 до 15 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем от 8 до 10 лет.

Альтернативным законопроектом №6240-2 предлагается увеличить срок лишения права управлять авто за нарушение ПДД до 20 лет.

В то же время законопроектом №6278 предлагается добавить пожизненное лишение права управлять авто за нарушение ПДД.