Прем’єр Нідерландів назвав ідіотами протестувальників, які вже третю ніч влаштовують погроми під час акцій проти карантину

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив погроми, які вже третю ніч влаштовують протестувальники під час акцій проти карантинних заходів. Він назвав їх ідіотами.

Про це пише NOS.

Він підкреслив, що влада обов’язково притягне до відповідальності всіх учасників заворушень.

Рютте зазначив, що розуміє втому людей від карантинних заходів, а всі громадяни мають право на акції протесту. Але ті погроми, які вже третю ніч влаштовують у Нідерландах, «не мають нічого спільного з демонстраціями».

«Я не допущу, щоб ідіоти вдавалися до насильства щодо людей, які дбають про безпеку і порядок у цій країні під приводом, що вони невдоволені», — наголосив прем’єр.