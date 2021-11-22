Премьер Нидерландов назвал идиотами протестующих, которые уже третью ночь устраивают погромы во время акций против карантина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил погромы, которые уже третью ночь устраивают протестующие во время акций против карантинных мер. Он назвал их идиотами.

Об этом пишет NOS.

Он подчеркнул, что власти обязательно привлекут к ответственности всех участников беспорядков.

Рютте отметил, что понимает усталость людей от карантинных мер, а все граждане имеют право на акции протеста. Но погромы, которые уже третью ночь устраивают в Нидерландах, «не имеют ничего общего с демонстрациями».

«Я не допущу, чтобы идиоты прибегали к насилию в отношении людей, которые заботятся о безопасности и порядке в этой стране под предлогом, что они недовольны», — подчеркнул премьер.