У Нідерландах поліція відкрила вогонь під час протестів проти карантину — троє людей потрапили в лікарню

У Нідерландах поліція була змушена відкрити вогонь через масові заворушення, які почалися під час протестів проти карантинних заходів. Троє людей потрапили в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Про це пише Reuters.

Натовп із кількох сотень протестувальників у Роттердамі почав підпалювати автомобілі, кидати каміння в поліцейських і запускати феєрверки. У відповідь поліція застосувала водомети та попереджувальні постріли в повітря.

За даними поліції, під час протестів затримали 51 людину, половина з них —неповнолітні.

«Начальник поліції Роттердаму Фред Вестербеке заявив, що правоохоронці закликали до спокою та робили попереджувальні постріли. Метою мітингувальників, які вчора пізно ввечері атакували поліцейських у Роттердамі, використовуючи феєрверки та каміння, були лише безлад і хаос», — пояснили правоохоронці.

Протести у країні тривають вже другу ніч. В інших містах було більш-менш спокійно. Зокрема, у Гаазі затримали сімох людей, які брали участь у заворушеннях — кидалися камінням і палили дрібні об’єкти на вулицях. П’ятеро правоохоронців постраждали.

У Рурмонді протестувальники закидали поліцейських феєрверками. Правоохоронцям довелося розігнати натовп, 12 людей затримали.