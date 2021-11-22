Apple безкоштовно полагодить iPhone 12 та iPhone 12 Pro з пошкодженим динаміком

Apple виявила ваду у деяких смартфонів iPhone 12 та iPhone 12 Pro — під час дзвінків у них не працює динамік. Через це компанія пропонує клієнтам безкоштовно полагодити свої гаджети у сервісних центрах Apple.

Неполадки зі звуком виникають в iPhone 12 та iPhone 12 Pro, випущених із жовтня 2020 року до квітня 2021 року, тож пропозиція про ремонт стосується смартфонів, які куплені не раніше, ніж два роки тому.

Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max, що входять до серії iPhone 12, не включені до програми безкоштовного ремонту.