Президент-втікач Янукович написав звернення до українців з нагоди восьмої річниці Майдану

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік з країни на тлі Революції гідності, звернувся до українців з нагоди восьмої річниці початку Майдану. Перше своє «послання» він приурочив до 30 річниці Незалежності.

Відповідне звернення російською мовою опублікував у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.

У своєму зверненні він називає Україну «найбільш бідною та нестабільною країною на континенті». Також зазначає, що ситуація на Донбасі загострюється, а «влада Майдану досі не принесла обіцяний мир».

Янукович наголосив, що створення будь-якого нового формату переговорів без Росії не дасть результатів.

«Черговий міністр оборони, який до цього призначення займався, зокрема, питанням повернення Донбасу до складу України, оголошує, що не варто ідеалізувати Мінські угоди. Вони, мовляв, дісталися у спадок. І що тепер нібито США дали сигнал, що не проти брати участь у пошуку нового формату. І представники Німеччини та Франції також», — пише президент-втікач.

Він вважає, що Вашингтон, Берлін та Париж зацікавлені в участі Росії у новому форматі переговорів.

«Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємовиключні партії. З одного боку він хвалиться тим, що веде «нахабну» зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світові самостійність української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою Німеччини та Франції, яка часом вагається. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати усіляку підтримку, незважаючи на цю критику, та заявляють, що Мінський формат уже неактуальний», — йдеться у зверненні Януковича.

Він пише, що «промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає».