Президент-беглец Янукович написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны на фоне Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана. Первое свое «послание» он приурочил к 30 годовщине Независимости.

Соответствующее обращение на русском языке опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

В своем обращении он называет Украину «самой бедной и нестабильной страной на континенте». Также отмечает, что ситуация на Донбассе обостряется, а «власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир».

Янукович подчеркнул, что создание какого-либо нового формата переговоров без России не даст результатов.

«Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство. И что теперь якобы США дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии, и Франции тоже», — пишет беглый президент.

Он считает, что Вашингтон, Берлин и Париж заинтересованы в участии России в новом формате переговоров.

«Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии. С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет «наглую» внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, по их мнению, постоянно «колеблющихся» Германии и Франции. С другой — заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать им всяческую поддержку, невзирая на эту критику, и объявляя о том, что Минский формат уже неактуален», — говорится в обращении Януковича.

Он пишет, что «промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет».