Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны на фоне Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю 30-й годовщины независимости.

Соответствующее обращение на 10 310 знаков на русском языке опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Он продолжил свою риторику, что политика Украины зависит от американо-российских отношений и отметил, что «до 2014 года в стране была стабильность, потому что Киев сотрудничал с Москвой».

«Скажу лишь, что мое пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем — на посту главы государства выпало на очень непростой период», — жалуется Янукович, проживающий в России, которая напала на Украину.

Он отметил, что в условиях политической неопределенности он «обеспечивал полную свободу слова, даже если эта свобода посягала на государственность».

«Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок. Часто это были компромиссы, которые требовали от сторон проявление незаурядной политической воли, готовность объяснять гражданам своих стран, почему их руководители поступили так, а не иначе», — написал беглый президент.

Главной ошибкой 30-летней истории он назвал «отказ от добрососедства с Россией».

Продолжая российский нарратив, он в очередной раз сказал, что именно Майдан привел к войне на Востоке и аннексии на юге.

Кроме того, Янукович возмущается политикой, которая утверждает в Украине украинский язык, и называет это ущемлением русскоязычного населения.

«То, что народ при нашей власти жил лучше, — это факт», — подчеркнул Янукович, не учитывая контекста событий.