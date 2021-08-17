Беглый президент Янукович обратился из России к украинцам: Народ при нашей власти жил лучше

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны на фоне Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю 30-й годовщины независимости.
Соответствующее обращение на 10 310 знаков на русском языке опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.
Он продолжил свою риторику, что политика Украины зависит от американо-российских отношений и отметил, что «до 2014 года в стране была стабильность, потому что Киев сотрудничал с Москвой».
«Скажу лишь, что мое пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем — на посту главы государства выпало на очень непростой период», — жалуется Янукович, проживающий в России, которая напала на Украину.
Он отметил, что в условиях политической неопределенности он «обеспечивал полную свободу слова, даже если эта свобода посягала на государственность».
«Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок. Часто это были компромиссы, которые требовали от сторон проявление незаурядной политической воли, готовность объяснять гражданам своих стран, почему их руководители поступили так, а не иначе», — написал беглый президент.
Главной ошибкой 30-летней истории он назвал «отказ от добрососедства с Россией».
Продолжая российский нарратив, он в очередной раз сказал, что именно Майдан привел к войне на Востоке и аннексии на юге.
Кроме того, Янукович возмущается политикой, которая утверждает в Украине украинский язык, и называет это ущемлением русскоязычного населения.
«То, что народ при нашей власти жил лучше, — это факт», — подчеркнул Янукович, не учитывая контекста событий.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- После российской оккупации Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».