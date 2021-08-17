Президент-втікач Янукович звернувся з Росії до українців: Народ за нашої влади жив краще

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік з країни на тлі Революції гідності, звернувся до українців з нагоди 30-ї річниці незалежності.

Відповідне звернення на 10 310 знаків російською мовою опублікував у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.

Він продовжив свою риторику, що політика України залежить від американо-російських відносин та наголосив, що «до 2014 року в країні була стабільність, бо Київ співпрацював з Москвою».

«Скажу лише, що моє перебування при владі на посаді губернатора, премʼєра, а в подальшому — на посаді глави держави випало на дуже непростий період», — скаржиться Янукович, який зараз проживає в Росії, котра напала на Україну.

Він зазначив, що в умовах політичної невизначеності він «забезпечив повну свободу слова, навіть тоді, коли ця свобода посягала на державність».

«Не так давно перший президент України Леонід Кравчук заявив, що найбільшою своєю помилкою він вважає те, що вірив Росії. Мені дивно чути таке від політичного діяча, який стояв біля витоків української незалежності. Так, і до 2014 року в нас були розбіжності з Росією, але ми вирішували їх шляхом переговорів та компромісу. Часто це були компроміси, які вимагали від сторін проявів неабиякої політичної волі, готовність пояснювати громадянам своїх країн, чому їхні керівники вчинили так, а не інакше», — написав президент-втікач.

Головною помилкою 30-річної історії він назвав «відмову від добросусідства з Росією».

Продовжуючи російський наратив, він укотре сказав, що саме Майдан призвів до війни на сході та анексії на півдні. Янукович обурюється політикою, яка утверджує в Україні українську мову, та називає це утиском російськомовного населення.

«Те, що народ за нашої влади жив краще, — це факт», — наголосив Янукович, не враховуючи контексту подій.