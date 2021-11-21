Росія стежила за флотом США в Чорному морі

Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань, які проходили минулого тижня.
Про це пише The Wall Street Journal.
Під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії корабля USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk його супроводжував USS Mount Whitney — більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.
Над американським кораблем «завис» російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whitney.
Командир оперативної групи повідомив, що попри напруженість маневри росіян були «безпечними і професійними».
Урешті американські кораблі успішно прибули до Румунії, а російські пішли, щойно корабель союзників вийшов із міжнародних вод.
- Есмінець США USS Porter (DDG-78) у суботу, 30 жовтня, зайшов у Чорне море. У Росії відразу зазначили, що сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стежити за діями корабля.
- 1 листопада оперативний флот США повідомив, що до Чорного моря прямує USS Mount Whitney. На це відреагував президент Росії Володимир Путін. «Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони», — сказав він.
- 22 вересня 2021 року Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Він також заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом і що країна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.