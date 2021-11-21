«Історія вимагає послідовності». Spotify заборонить випадкове відтворення пісень з останнього альбому Адель

Британська співачка Адель переконала музичний стрімінговий сервіс Spotify усунути з її альбомів функцію випадкового відтворення.
У Spotify заявили, що готові піти на зустріч виконавиці, пише ВВС.
«Наше мистецтво розповідає історію, і наші історії потрібно слухати у такій послідовності, як ми задумували. Дякую Spotify за те, що дослухалися», — написала співачка у Twitter.
У відповідь компанія заявила, що готова забрати із сервісу можливість змішувати порядок відтворення музики зі сторінок альбому Адель. Технічна підтримка сервісу відповіла їй словами «все для вас».
Кнопка випадкового відтворення пісень співачки все ще доступна, тож журналісти звернулися до Spotify, щоб зрозуміти, коли зміни набудуть чинності.
- Нещодавно Адель випустила перший за останні шість років повноформатний альбом. Четверта платівка у карʼєрі виконавиці отримала назву «30». До альбому увійшли 12 композицій. Одну з них — “Easy on Me”, випустили раніше, а три нові пісні Адель виконала наприкінці жовтня на концерті в Лос-Анджелесі.
- Усі платівки співачки носять назви з посиланням на вік виконавиці. Альбоми «19» (2008), «21» (2011), «25» (2015) були продані багатомільйонними тиражами та принесли Аделі низку нагород, у тому числі 15 премій «Греммі».