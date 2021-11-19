Адель випустила перший за шість років альбом

Британська співачка Адель випустила перший за останні шість років повноформатний альбом.

Четверта платівка у карʼєрі виконавиці отримала назву «30». До альбому увійшли 12 композицій. Одну з них — “Easy on Me” випустили раніше, а три нові пісні Адель виконала наприкінці жовтня на концерті в Лос-Анджелесі.

В інтервʼю Apple Music Адель розповіла, що присвятила альбом своєму девʼятирічному синові Анджело і хотіла через пісні показати йому, як тяжко переживає розлучення. При цьому в інтервʼю Опрі Вінфрі Адель розповіла, що її новий альбом про розлучення з бізнесменом Саймоном Коннекі, а його назва відсилає до віку співачки, в якому вона вийшла заміж.

Послухати новий альбом можна на стримінгових сервісах Apple Music та Spotify, а також YouTube.

Усі платівки співачки носять назви з посиланням на вік виконавиці. Альбоми «19» (2008), «21» (2011), «25» (2015) були продані багатомільйонними тиражами та принесли Аделі низку нагород, у тому числі 15 премій «Греммі».