Адель выпустила первый за шесть лет альбом

Британская певица Адель выпустила первый за шесть лет полноформатный альбом.

Четвертая пластинка в карьере исполнительницы получила название «30». В альбом вошли 12 композиций. Одна из них — “Easy on Me” была выпущена ранее, а три новые песни Адель исполнила в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе.

В интервью Apple Music Адель сказала, что посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело, объяснив, что хотела через песни показать ему, как тяжело переживает развод и какие испытывает эмоции. При этом в интервью Опре Уинфри Адель рассказала, что ее новый альбом — о разводе с бизнесменом Саймоном Коннеки, а его название отсылает к возрасту певицы, в котором она вышла замуж.

Новая работа Адель уже доступна на стриминговых сервисах Apple Music та Spotify, а также YouTube.

Все пластинки певицы носят названия с отсылкой к возрасту исполнительницы. Альбомы «19» (2008), «21» (2011), «25» (2015) были проданы многомиллионными тиражами и принесли Адели ряд наград, в том числе — 15 наград «Грэмми».