Группа ABBA завершает музыкальную карьеру. Последний альбом выйдет 5 ноября

Шведская музыкальная группа ABBA объявила о завершении карьеры. Последний альбом группы выйдет 5 ноября.

Об этом пишет Euronews.

Альбом Voyage выйдет в следующем месяце в преддверии нескольких шоу, которые группа планирует показать в Лондоне в следующем году с современной анимацией.

Но представители группы уже отметили, что больше не планируют записывать новые песни.

«Вот и все. Вы знаете, это должно было произойти», — отметил один из участников Бенни Андерсон.

Хотя формально группа закончила выпускать новые песни еще в 1982 году, о ее официальном распаде не сообщалось. Теперь же участники уверяют, что после выпуска нового альбома никаких песен не будет.

«На самом деле было просто весело попробовать и посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать», — добавил еще один участник Берн Ульвеус.