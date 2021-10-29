Группа ABBA завершает музыкальную карьеру. Последний альбом выйдет 5 ноября

Шведская музыкальная группа ABBA объявила о завершении карьеры. Последний альбом группы выйдет 5 ноября.
Об этом пишет Euronews.
Альбом Voyage выйдет в следующем месяце в преддверии нескольких шоу, которые группа планирует показать в Лондоне в следующем году с современной анимацией.
Но представители группы уже отметили, что больше не планируют записывать новые песни.
«Вот и все. Вы знаете, это должно было произойти», — отметил один из участников Бенни Андерсон.
Хотя формально группа закончила выпускать новые песни еще в 1982 году, о ее официальном распаде не сообщалось. Теперь же участники уверяют, что после выпуска нового альбома никаких песен не будет.
«На самом деле было просто весело попробовать и посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать», — добавил еще один участник Берн Ульвеус.
- Группа, состоящая из Берна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, приобрела международную популярность в 1974 году после победы на «Евровидении» с песней Waterloo — в 2020 году зрители признали ее самой лучшей в истории песеннего конкурса.
- Последний студийный альбом ABBA под названием The Visitors вышел в 1981 году. В 2018 году группа в своем Instagram сообщила о воссоединении.