В Україні за добу коронавірусом заразились понад 10 тисяч людей. Вакцинувались — 152 тисячі

В Україні за минулу добу 20 листопада коронавірусом заразились понад 10 тисяч людей. Серед них 894 дитини та 99 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з коронавірусом потрапили понад 4 тисячі людей, а 377 хворих померли від ускладнень. Водночас майже 14,5 тисячі людей одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Дніпропетровській (1 242) та Миколаївській (693) областях.

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 152 тисячі людей. 49 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 102 тисячі — другу. Загалом в Україні вже 12,8 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.