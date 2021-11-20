За добу в Україні від коронавірусу померли 664 людини. Вакцинували — понад 310 тисяч

В Україні протягом доби 19 листопада через коронавірус померли 664 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Протягом доби зафіксували 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 463, медпрацівників — 380). До лікарень потрапили 3 594 хворих, одужали — 21 979 пацієнтів.

За вест час пандемії коронавірусом в Україні заразилися 3 322 308 людей. Його ускладнення призвели до смерті 80 895 пацієнтів. Одужати вдалося 2 748 500 особам.

Також 20 листопада проти COVID-19 вакцинували 311 316 людей. Одну дозу отримали 98 794 людини повністю імунізовані — 212 522 людини. Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу — 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 9 661 304 людини.

«88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози протиковідної вакцини», — підкреслили в МОЗ.