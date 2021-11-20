У Польщі спікеру Сенату надіслали посилку з погрозами і вибуховою речовиною

Спікеру польського Сенату Томашу Гродзькому надіслали посилку з погрозами і вибуховою речовиною.

Про це сам парламентар повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«На моє імʼя в Сенат прийшла посилка — лист із погрозами розправи і вибуховою речовиною», — написав Гродзький.

Також він додав, що посилку передали «відповідним службам».

За даними журналістів RMF FM, у пакунку було 10 грамів порошку нітроцелюлози, який є компонентом більшості бездимних порохів, використовується у стрілецькій зброї та артилерії.

Як зазначається, відправником вказаний «лісова охорона».

Окрім погроз Гродзькому, в листі були погрози на адресу експрем’єра Польщі, лідера найбільшої опозиційної сили країни «Громадянська платформа» Дональда Туска та члена політсили Даріуша Йонського.