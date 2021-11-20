Ексглаву Євроради Дональда Туска тимчасово позбавили водійських прав за порушення ПДР

Колишнього очільника Європейської Ради, експрем’єра Польщі та лідера польської партії «Громадянська платформа» Дональда Туска позбавили водійських прав.

Про це сам політик повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Є порушення правил дорожнього руху, передбачено покарання у вигляді позбавлення водійського посвідчення на три місяці плюс 10 штрафних балів і штраф», — написав він.

За словами Туска, він визнав покарання «адекватним» і не сперечався з правоохоронцями.

Як уточнили в поліції, Дональда Туска за кермом Skoda зупинили у містечку Вишнево неподалік Млави. Він їхав зі швидкістю 107 км/год (на понад 50 км/год у населених пунктах).

Також зазначається, що політика оштрафували на 500 злотих.