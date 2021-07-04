Ексглава Євроради Дональд Туск повертається у польську політику. Він очолить найбільшу опозиційну партію

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск на з’їзді опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа» оголосив про повернення в польську політику. Він очолить найбільшу опозиційну партію країни перед виборами 2023 року.

Про це повідомляє Onet.pl.

«Я повернувся також тому, що ви є командою справді надзвичайних людей», — сказав Туск про своїх однопартійців.

Аналітики очікують на жорстке політичне суперництво між Туском та Ярославом Качинським, главою правлячої в Польщі з 2015 року партії «Право і Справедливість».

Наразі владна партія Польщі разом із партнерами за коаліцією зберігають підтримку більшості населення. Цьому сприяє щедра політика соціальних виплат, проголошена нинішньою владою в межах програми «Польський лад».

До обрання президентом Європейської ради у 2014 році Туск був серед співзасновників «Громадянської платформи» у 2001 році та у 2007—2014 роках очолював польський уряд.

Нині Польща перебуває в опозиції до Брюсселю, зокрема, через контроверсійні реформи, які просуває нинішня владна партія «Право і Справедливість»: йдеться про судову реформу, реформу ЗМІ та наступ на права ЛГБТ+.