Экс-глава Евросовета Дональд Туск возвращается в польскую политику. Он возглавит крупнейшую оппозиционную партию

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск на съезде оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» объявил о возвращении в польскую политику. Он возглавит крупнейшую оппозиционную партию страны перед выборами 2023 года.

Об этом сообщает Onet.pl.

«Я вернулся также потому, что вы являетесь командой действительно замечательных людей», — сказал Туск о своих однопартийцах.

Аналитики ожидают жесткого политического соперничества Туска с Ярославом Качиньским, главой правящей в Польше с 2015 года партии «Право и Справедливость».

Сейчас правящая партия Польши вместе с партнерами по коалиции сохраняют поддержку большинства населения. Этому способствует политика щедрых социальных выплат, провозглашенная нынешней властью в рамках программы «Польский порядок».

До избрания президентом Европейского совета в 2014 году Туск был среди соучредителей «Гражданской платформы» в 2001 году и в 2007-2014 годах возглавлял польское правительство.

Сейчас Польша находится в оппозиции с Брюсселем, в частности, из-за контраверсионных реформ, которые продвигает нынешняя правящая партия «Право и Справедливость»: речь идет о судебной реформе, реформе СМИ и наступлении на права ЛГБТ+.