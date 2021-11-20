В Польше спикеру Сената прислали посылку с угрозами и взрывчатым веществом

Спикеру польского Сената Томашу Гродзкому прислали посылку с угрозами и взрывчатым веществом.
Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице вTwitter.
«На мое имя в Сенат пришла посылка — письмо с угрозами расправы и взрывчатым веществом», — написал Гродзкий.
Также он добавил, что посылку передали «соответствующим службам».
По данным журналистов RMF FM, в упаковке было 10 граммов порошка нитроцеллюлозы, который является компонентом большинства бездымных порохов, используется в стрелковом оружии и артиллерии.
Как отмечается, отправителем указан «лесная охрана».
Кроме угроз Гродзкому, в письме были угрозы в адрес экс-премьера Польши, лидера крупнейшей оппозиционной силы страны «Гражданская платформа» Дональда Туска и члена политсилы Дариуша Йонского.
- Ранее бывшего главу Европейского Совета, экс-премьера Польши и лидера польской партии «Гражданская платформа» Дональда Туска лишили водительских прав за превышение скорости.