Франція передала Україні ще два сучасні гелікоптери для прикордонників

Україна отримала від Франції два нові гелікоптери Н-125 (Airbus Helicopters).
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як зазначається, отримані за українсько-французьким контрактом гелікоптери мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони обладнані оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі. Відео записується у високій якості, за допомогою супутникового обладнання його можна передавати в режимі реального часу.
До того ж тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.
Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.
Загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні українські прикордонники мають отримати 24 нові вертольоти Н125 від Airbus Helicopter.
- У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і Н-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року. У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції.
- У липні 2021-го МВС України отримало пʼятий у цьому році вертоліт Н-225 Super Puma. Цей вертоліт працюватиме в Нацгвардії, де вже є три такі.