Франція передала Україні ще два сучасні гелікоптери для прикордонників

Україна отримала від Франції два нові гелікоптери Н-125 (Airbus Helicopters).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як зазначається, отримані за українсько-французьким контрактом гелікоптери мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони обладнані оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі. Відео записується у високій якості, за допомогою супутникового обладнання його можна передавати в режимі реального часу.

До того ж тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Загалом, в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні українські прикордонники мають отримати 24 нові вертольоти Н125 від Airbus Helicopter.