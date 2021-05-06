Нацгвардія отримала третій французький вертоліт Airbus Н-225. До кінця року прибуде ще чотири

Українська Національна гвардія в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту отримала третій швидкісний вертоліт Н-225 Super Puma виробництва Airbus Helicopters.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
В Олександрії завершується будівництво нових ангарів для зберігання і обслуговування французьких вертольотів. До кінця поточного року авіація Нацгвардії повинна поповнитися ще чотирма вертольотами Airbus. Всього в планах НГУ — парк з 12 вертольотів такого типу.
Н-225 з двома потужними турбінними двигунами в Нацгвардії використовуються для швидкого переміщення особового складу на великі відстані, евакуації поранених і пошуково-рятувальних операцій.
- У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і Н-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року.
- У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції. У серпні 2021 року прилетять ще вісім H-145.