Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225. До конца года прибудет еще четыре

Украинская Национальная гвардия в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты получила третий скоростной вертолет Н-225 Super Puma производства Airbus Helicopters.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В Александрии сейчас завершается строительство новых ангаров для хранения и обслуживания французских вертолетов. До конца текущего года авиация Нацгвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами Airbus. Всего в планах НГУ — парк из 12 вертолетов такого типа.

Н-225 с двумя мощными турбинными двигателями в Нацгвардии используются для быстрого перемещения личного состава на большие расстояния, эвакуации раненых и поисково-спасательных операций.