Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225. До конца года прибудет еще четыре

Украинская Национальная гвардия в рамках развития Единой системы авиационной безопасности и защиты получила третий скоростной вертолет Н-225 Super Puma производства Airbus Helicopters.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
В Александрии сейчас завершается строительство новых ангаров для хранения и обслуживания французских вертолетов. До конца текущего года авиация Нацгвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами Airbus. Всего в планах НГУ — парк из 12 вертолетов такого типа.
Н-225 с двумя мощными турбинными двигателями в Нацгвардии используются для быстрого перемещения личного состава на большие расстояния, эвакуации раненых и поисково-спасательных операций.
- В июле 2018 года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H-225, H-145 и Н-125. Первые H-225 прилетели в Украину 21 декабря 2018 года и 24 декабря 2019 года.
- В октябре 2020 года в Киев прилетели первые два вертолета H-145 для Нацполиции. В августе 2021 года прилетят еще восемь H-145.