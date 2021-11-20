Франция передала Украине еще два современных вертолета для пограничников

Украина получила от Франции два новых вертолета Н-125 (Airbus Helicopters).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, полученные по украинско-французскому контракту вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оборудованы оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в частности, в инфракрасном режиме. Видео записывается в хорошем качестве, с помощью спутникового оборудования его можно передавать в режиме реального времени.

К тому же, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

В рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине, украинские пограничники должны получить 24 новых вертолета Н125 от Airbus Helicopter.