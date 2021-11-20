Франция передала Украине еще два современных вертолета для пограничников

Украина получила от Франции два новых вертолета Н-125 (Airbus Helicopters).
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как отмечается, полученные по украинско-французскому контракту вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оборудованы оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в частности, в инфракрасном режиме. Видео записывается в хорошем качестве, с помощью спутникового оборудования его можно передавать в режиме реального времени.
К тому же, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.
Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.
В рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине, украинские пограничники должны получить 24 новых вертолета Н125 от Airbus Helicopter.
- В июле 2018 года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H-225, H-145 и Н-125. Первые H-225 прилетели в Украину 21 декабря 2018 и 24 декабря 2019 года. В октябре 2020 года в Киев прилетели первые два вертолета H-145 для Нацполиции.
- В июле 2021-го МВД Украины получило пятый в этом году вертолет Н-225 Super Puma. Этот вертолет будет работать в Нацгвардии, где уже работают три таких.