В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики в Україні оголосили на 20 листопада штормове попередження. На півночі та в центрі вітри будуть найсильніші.

Про це йдеться у даних sinoptik.ua.

У Львівській та Івано-Франківській, Чернівецькій і Черкаській, Вінницькій та Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській, Донецькій та Луганській, Харківській і Запорізькій областях, а також на півдні країни очікуються пориви вітру до 15–20 м/с.

Водночас у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областей будуть ще сильніші вітри — до 24 м/с.

«Намагайтеся не гуляти й не залишати авто під деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів. Можливі проблеми з електромережею», — попереджають синоптики.